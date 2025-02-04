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Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetim Yapıldı

Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetim Yapıldı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 442 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 103 servis aracı denetlendi ve bazı suçlardan aranması olan şahıslar yakalandı.

Sinop'ta polis ekiplerince "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 34 ekip, 96 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında, 442 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 103 servis aracı denetlendi. 25 metruk bina, 109 iş yeri ve 41 park-bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca 4 servis aracına idari para cezası uygulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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