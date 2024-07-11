Sinop'ta çıkan yangında bir evin deposu alevlere teslim oldu
Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında bir evin deposu alevlere teslim oldu. Ayancık ilçesi Kütükköy'de K.K.'ya(89) ait 3 katlı betonarme evin depo ve odunluk kullanılan giriş katında elektrik kontağından yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi.
SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında bir evin deposu alevlere teslim oldu.
Ayancık ilçesi Kütükköy'de K.K.'ya(89) ait 3 katlı betonarme evin depo ve odunluk kullanılan giriş katında elektrik kontağından yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi. - SİNOP