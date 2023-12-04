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Sinop'ta çıkan ot yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

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Sinop'ta Adabaşı mevkisinde çıkan ot yangınında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta çıkan ot yangınında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sinop Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangına birlikte müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen itfaiyeciler zor onlar yaşadı. Yangın yaklaşık 1.5 saat içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sinop 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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