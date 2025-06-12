Sinop'ta ÇED Toplantısı Halkın Tepkisi Nedeniyle İptal Edildi

Sinop'ta ÇED Toplantısı Halkın Tepkisi Nedeniyle İptal Edildi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Eti Bakır A.Ş.'nin planladığı ÇED toplantısı, bölge halkının yoğun protestosuyla gerçekleştirilemedi. 500'den fazla vatandaşın katıldığı protestoda toplantıya engel olundu.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Kovaçayır köyünde Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılmak istenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, halkın yoğun tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Protestolar sırasında resmi tutanak tutuldu, toplantı iptal edildi.

ÇED süreci kapsamında planlanan toplantı için bölgeye gelen firma yetkilileri, güvenlik önlemleri altında proje alanında hazır bulundu. Ancak çevrede toplanan 500'den fazla vatandaş, alkış ve ıslıklarla toplantıyı protesto etti. Protestocular, konuşmacıların konuşmasına müsaade etmedi.

Toplantının yapılacağı alanda çevik kuvvet ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Eski Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun da katıldığı etkinlikte, bazı vatandaşlar Topçu'ya tepki gösterdi. Vatandaşlarla Topçu arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Şirket yetkililerinin, tutanak tutulması konusundaki ısrarlara rağmen araçlarına binerek alandan ayrılması üzerine, vatandaşlar konuyu kendi aralarında tutanağa çevirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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