Türkeli'de buzlanma kazaya neden oldu: Otomobil yan yattı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil buzlanma nedeniyle yan yattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, Türkeli'nin Tümerkan Mahallesi Eşekçi Tepesi mevkiinde hastane istikametine seyir halinde olan otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası güvenlik önlemleri kapsamında söz konusu yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. - SİNOP

