Sinop'ta buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Saraydüzü ilçesi Yukarı Akpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buğday ve arpa ekili tarlada elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark ederek tarlaya gelen köy sakinleri, yangının çevredeki tarlalara sıçramasını traktör ve iş makinesi ile engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bölgedeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında buğday ve arpa ekili tarlalar kısmen zarar gördü. - SİNOP