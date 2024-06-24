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Sinop'ta buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktı ve köy sakinleri tarafından traktör ve iş makinesi ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında buğday ve arpa ekili tarlalar kısmen zarar gördü.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Saraydüzü ilçesi Yukarı Akpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buğday ve arpa ekili tarlada elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark ederek tarlaya gelen köy sakinleri, yangının çevredeki tarlalara sıçramasını traktör ve iş makinesi ile engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bölgedeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında buğday ve arpa ekili tarlalar kısmen zarar gördü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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