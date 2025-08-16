Sinop'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Sinop'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta denize giren 11 yaşındaki bir kız çocuğu, annesi ve çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde boğulmaktan kurtarıldı. Sağlık ekipleri, çocuğun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta denize giren 11 yaşındaki bir kız çocuğu, annesi ve çevredeki tatilcilerin hızlı müdahalesi sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 15.10'da Sinop'un kuzey sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren küçük kız, bir süre sonra suya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden annesi ve çevredeki tatilciler hemen harekete geçerek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yine olay yarattı! Dünya Icardi'yi konuşuyor

Yine olay yarattı! Tüm dünya Icardi'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.