Sinop'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta denize giren 11 yaşındaki bir kız çocuğu, annesi ve çevredeki tatilcilerin hızlı müdahalesi sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 15.10'da Sinop'un kuzey sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren küçük kız, bir süre sonra suya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden annesi ve çevredeki tatilciler hemen harekete geçerek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP