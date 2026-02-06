Haberler

Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam yaralandı

Güncelleme:
Sinop'ta inşaat alanında geri manevra yapan beton mikseri, 84 yaşındaki M.G.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 14.40 sıralarında Gelincik Mahallesi Nokta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata beton getiren B.M. (31) yönetimindeki mikser, geri manevra yaptığı sırada M.G. (84) isimli vatandaşa çarptı. Kazada aracın altında sürüklenerek yaralanan M.G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
