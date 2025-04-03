Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Sinop'ta Bayram Tatili İçin Trafik Denetimleri Sürüyor

Sinop'ta Bayram Tatili İçin Trafik Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yapılan trafik denetimleri, yolcu otobüslerinde ve otogar noktalarında devam ediyor. Sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları ve sürüş güvenliği konularında bilgilendirme yapılıyor.

Sinop'ta 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tedbir amaçlı gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor.

Sinop'ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yolculuk yapan yolcu otobüslerinde denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların dönüş yolunda da güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Öte yandan otogar ve uygulama noktalarında sürücülere yönelik emniyet kemeri kullanımının önemi, ışık ve hız kurallarına riayet etmeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sakıncaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konularında bilgilendirme yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.