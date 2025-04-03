Sinop'ta Bayram Tatili İçin Trafik Denetimleri Sürüyor

Sinop'ta 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tedbir amaçlı gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor.

Sinop'ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yolculuk yapan yolcu otobüslerinde denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların dönüş yolunda da güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Öte yandan otogar ve uygulama noktalarında sürücülere yönelik emniyet kemeri kullanımının önemi, ışık ve hız kurallarına riayet etmeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sakıncaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konularında bilgilendirme yapıldı. - SİNOP