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Boyabat'ta söndürme aracı kazası: 1 yaralı

Boyabat'ta söndürme aracı kazası: 1 yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde özel bir şirkete ait söndürme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde özel bir şirkete ait söndürme aracının bariyere çarparak yan yattığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hanönü'nde Boyabat istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan özel bir şirkete ait söndürme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Savrulan araç, karşı istikamete geçerek durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Boyabat Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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