Sinop'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Sinop'ta oturduğu evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kefevi Mahallesi, Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. katında ikamet eden 35 yaşındaki Banu Arslan, evinin balkonunda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Arslan, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla apartman çevresinde ve olay yerinde detaylı inceleme başlattı. - SİNOP