Sinop'ta aranan şahıs operasyonu: 11 gözaltı
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında il genelinde çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, dolandırıcılık, kadına şiddet suçlarından aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - SİNOP