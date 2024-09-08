Sinop'ta Anahtarını Ararken Odunluğa Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop'un Ayancık ilçesinde, anahtarını almak isterken odunluk mazgalına düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde, anahtarını almak isterken odunluk mazgalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin Çayiçi Mahallesi Tümerkan Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, Ahmet Özdemir isimli vatandaş evine döndüğünde bina kapısını açmaya çalıştığı esnada evin anahtarını, kapının kenarındaki odunluğun mazgalına düşürdü.
Anahtarını almak amacıyla mazgalı açan Özdemir, dengesini kaybederek odunluğa düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP