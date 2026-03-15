Gerze'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Gerze'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Gerze ilçesinde meydana geldi. Polis uygulama noktasında yapılan dur ihtarına uymayan A.K. idaresindeki araç, Veysel Çavuş Caddesi'nden kontrolsüz şekilde ana yola çıkarak cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın ardından cadde üzerindeki park halindeki bir araç da hasar gördü. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü A.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi

Netanyahu öldü mü? Sildirdikleri video tartışmaları alevlendirdi
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu

Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Skandal 7 ay sonra ortaya çıktı! 'Fenalaştı' denilen otizmli Mehmet'le ilgili gerçek bambaşkaymış

Otizmli Mehmet için "fenalaştı" dediler, gerçek bambaşkaymış
Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar

Ne olacak bu takımın hali?