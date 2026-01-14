Haberler

Alkolmetreyi üflememek için direndi, dolmuşun camını kafasıyla kırdı

Alkolmetreyi üflememek için direndi, dolmuşun camını kafasıyla kırdı
Sinop'ta alkol testine sokulmak istemeyen bir kişi, polis ekiplerine direnirken bir dolmuşun camına kafa atarak camı kırdı ve başından yaralandı. Şahsın sağlık müdahalesini kabul etmediği belirtildi.

Sinop'ta kendisini alkol testine sokmak isteyen polis ekiplerine direnen bir kişi, dolmuşun camına kafa atarak camı kırdı.

Olay, 23.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.Ç. isimli şahıs, otomobilini cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna park ederek araçtan indi. Şahsın durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddederek polise direnen G.Ç., bir anda öfke nöbeti geçirerek o sırada istasyonda yakıt alan bir dolmuşun sol arka camına kafa attı. Camın patlamasıyla başından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.

Saldırgan tavırlarını sürdüren G.Ç., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek adli rapor alınması amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

