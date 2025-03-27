Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü olayda ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Herkesi ilgilendiriyor! Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme

Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayancık ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 20 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayancık ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title