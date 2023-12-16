Sinop polisine yerli üretim kontrol botu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü envanterine yeni dahil edilen, Şehit Polis Memuru Salih Saraç'ın adının verildiği kontrol botu, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne tahsis edilen "yerli üretim kontrol botu" hizmete girdi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, il protokolü, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, Şehit Polis Memuru Salih Saraç'ın ailesi ve emniyet personelinin katılımlarıyla Deniz Liman Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, yerli üretim kontrol botu dualarla hizmete alındı.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, hizmete giren botun tamamen yerli ve milli olduğunu belirterek, "Bu modern araçlarla ehil personelimizi bir araya getiriyoruz. Bu şu anlama geliyor, denizlerimizin, sahillerimizin suç ve suçlara kapalı olması, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru. Bunlara mutlaka bu kontrol botu katkı verecektir. Daha önce vardı ama yetkinliği azdı. Daha yetkin bir botumuz olacak. Kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ise botun kente hayırlı olmasını diledi ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından üretilen ve Sinoplu Şehit Polis Memuru Salih Saraç'ın isminin verildiği yerli ve milli kontrol botu, Sinop sahillerinde hizmet verecek. 17 kişi kapasiteli ve 14 ton ağırlığındaki botun içerisinde gece görüş kameraları, çevre güvenlik sistemleri, radar, sonar ve otomatik söndürme sistemleri bulunuyor. - SİNOP