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Sinop Boyabat ve Saraydüzü'nde 17 adreste uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Sinop Boyabat ve Saraydüzü'nde 17 adreste uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 17 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 17 şüphelinin adresinde eş zamanlı aramada 16 gram amfetamin, 1 gram metamfetamin, 4 kullanım aparatı, 3 sentetik ecza hap, 2 av tüfeği ve 1 fişek bulundu; soruşturma sürüyor.

Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, kullanım aparatları ve silah ele geçirildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 17 şüpheliye ait adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 16 gram amfetamin, 1 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 sentetik ecza hap, 2 av tüfeği ve 1 av tüfeği fişeği bulundu. Ele geçirilen maddelere ve silahlara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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