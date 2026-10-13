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Sinop Boyabat ve Durağan'da jandarma 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

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Sinop Boyabat ve Durağan'da jandarma 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-10 Ekim 2026 tarihlerinde Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda 4 şüpheli yakalanırken 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında toplam 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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