Sinop Boyabat'ta uyuşturucudan aranan hükümlü yakalandı, 3 yıl 4 ay hapis cezası vardı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucudan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı