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Sinop Boyabat'ta uyuşturucudan aranan hükümlü yakalandı, 3 yıl 4 ay hapis cezası vardı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucudan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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