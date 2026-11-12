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Sinop Boyabat'ta şüpheli valiz polisi harekete geçirdi, valizden kıyafet çıktı

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Sinop Boyabat'ta şüpheli valiz polisi harekete geçirdi, valizden kıyafet çıktı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde apartman bahçesinde bekleyen şüpheli valiz, vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine polisi harekete geçirdi. Ekiplerin güvenlik önlemi alarak incelediği valizden kıyafetler çıktı; valizin apartman sakinlerinin tanıdığı bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde apartman bahçesinde bulunan şüpheli valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından açılan valizden kıyafetler çıktı.

Olay, Kumluk Mahallesi Çorak Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartman bahçesinde uzun süre bekleyen valizi fark eden vatandaşlar, şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak valizde inceleme yaptı. Açılan valizin içerisinden kıyafetler çıktı. Yapılan araştırmada valizin apartman sakinlerinin tanıdığı bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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