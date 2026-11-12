Sinop Boyabat'ta motosikletin çarptığı 64 yaşındaki kadın yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Boyabat Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşı istikamete geçmek isteyen kalabalıktaki Ç.K. (64) adlı kadın, iddiaya göre aniden yola atladı. Bu sırada Boyabat istikametine seyir halinde olan 19 AFE 930 plakalı motosiklet, yaşlı kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı