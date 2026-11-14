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Sinop Boyabat'ta merdivenden düşen sıva ustası hastaneye kaldırıldı

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Sinop Boyabat'ta merdivenden düşen sıva ustası hastaneye kaldırıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaparken merdivenden düşen sıva ustası yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralı ustayı ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaptığı sırada merdivenden düşen sıva ustası yaralandı.

Olay, Boyabat Camikebir Mahallesi 60 numaralı adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin sıvasını yapmakta olan sıva ustası Hasan A., çalıştığı esnada merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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