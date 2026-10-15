Sinop Boyabat'ta balık taşıyan kamyon devrildi, 1 kişi öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Çulhalı köyü mevkiinde balık taşıyan kamyonun bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada kamyondaki balıklar yola saçıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde balık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada kamyondaki balıklar yola saçıldı.
Kaza, Boyabat ilçesi Çulhalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 AOZ 61 plakalı balık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşarak devrilen kamyonda bulunan Aydın Göçmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle kamyonda taşınan balıklar yola saçılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı