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Sinop Boyabat'ta 26,27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmasında, 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Boyabat ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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