Vatan savunmasında bayram geleneği: Mehmetçik sınır hattında bayramlaştı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak sınırında konuşlu Duye Yaşam Alanı'ndaki Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunması yaparken Kurban Bayramı'nı silah arkadaşlarıyla kutladı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında konuşlandırılan Duye Yaşam Alanı'nda görevli kahraman Mehmetçik, vatan nöbetinde bayram coşkusu yaşadı.

7 Ekim 2025 tarihinde 1'inci Hudut Tugayı 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı tarafından kurulan Duye Yaşam Alanı'nda görevli kahramanlar elleri tetikte vatan savunması yaparken, bayram geleneğini de eksiksiz yaşıyorlar. Ailelerinden kilometrelerce uzakta vatan nöbetinde olan askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşarak Kurban Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Bayram sevincini birbirleriyle paylaşan kahramanlar, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla keşif gözetleme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Duye Yaşam Alanı sorumluluğunda olan ve sınır fiziki güvenlik sistemleri kapsamında yapımı tamamlanmış 2 bin 152 metre uzunluğunda modüler beton duvar sistemi bulunmakta.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan 1'inci Hudut Bölük Komutanı Üsteğmen Gökhan Korkmaz, "Duye Yaşam Alanı 7 Ekim 2025 tarihinde 1'inci Hudut Tugayı 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı tarafından açılmıştır. Üs bölgemiz; terörist ve kaçakçı geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla kritik öneme haiz bölgede konuşlandırılmıştır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
