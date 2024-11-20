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Sınırda Narkotik Operasyonu: 133 Kilo Ecstasy ve Esrar Ele Geçirildi

Sınırda Narkotik Operasyonu: 133 Kilo Ecstasy ve Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Hamzabeyli sınır kapısında, otomobil yedek parçalarıyla dolu bir kamyonda yapılan X-ray incelemesi sonucu 133 kilogram ecstasy ve esrar bulundu. Türk vatandaşı sürücü, yakalanacağını anlayınca narkotik maddeleri atmaya çalıştı ancak gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ectasy ve esrarı, denetim sırasında yakalanacağını anlayınca yaklaşık 133 kilo ecstasy ve esrarı atmaya çalıştı.

Edirne Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo sınır kapısının gümrük ve sınır yetkilileri, otomobil parçalarıyla dolu bir kamyonda yaklaşık 133 kilogram extacy ve esrardan oluşan narkotik madde taşıyan Türk vatandaşı S.G.'yi gözaltına aldı.

Narkotik maddeleri çimlere ve çöpe atmaya çalıştı

Otomobil yedek parçalarından oluşan 7,5 ton yükle gece geç saatlerde Lesovo sınır kapısında gelen kamyon, X-ray incelemesi için seçildi. Türk vatandaşı olan sürücü muayeneyi beklerken, içinde 122 kilo 746 gram extacy tablet ve 10 kilogram esrar olduğu tespit edilen kamyonun brandasını kesip karton kutuları atmaya çalıştı. Bunun üzerine kamyon sürücüsü, gümrük ve sınır görevlileri tarafından gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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