Singapur'da yolcu uçağında bomba paniği

ABD'nin San Francisco kentinden Singapur'un Changi kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağında, yolculardan birinin el bagajında bomba olduğunu iddia etmesi üzerine büyük panik yaşandı. El bagajında bomba olduğu iddia eden şüpheli Singapur polisi tarafından etkisiz hale getirilirken bomba ihbarı asılsız çıktı. İhbar sonrası havlaanan yolcu uçağına savaş jetleri eşlik etti.

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağındaki bomba iddiası paniğe ve korkuya neden oldu. Singapur'un Changi Havaalanı'na varmak üzere ABD'nin San Francisco kentinden havalanan uçakta, 37 yaşındaki bir yolcu el bagajında bomba bulunduğu iddia etti. Yaşanan kargaşanın ardından Singapur polisi tarafından yapılan açıklamada, kabin ekibine de saldırmaya çalışan şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHPAR ASILSIZ ÇIKTI

Singapur Savunma Bakanlığı, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, şüphelinin terör ve uyuşturucu kullanımı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

SAVAŞ JETLERİ EŞLİK ETTİ

Singapur Havayolları sözcüsü, uçağın tüm yolcu ve mürettebatıyla birlikte yerel saatle 09.20'de Changi Havaalanı'na iniş yaptığı söyledi. Öte yandan uçaktaki bomba ihbarı sonrası, savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve bu şekilde iniş gerçekleştirdiği öğrenildi.