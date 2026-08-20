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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı, şüpheliler gözaltında

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde karayolunda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 21 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valiliği, Sındırgı ilçesinde karayolunda başlayıp ormana sıçrayan yangının 21 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındığını ve olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi mevkiinde karayolunda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sirayet eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale neticesinde 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin aydınlatılması ve sorumluların yakalanması amacıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince titiz bir çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.

Balıkesir Valiliği açıklamasında ayrıca, "Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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