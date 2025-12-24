Haberler

Depremin ardından Sındırgı'da tehlikeli yapılar kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında ağır hasar gören binalar için yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. AFAD koordinasyonunda, toplam 800'den fazla riskli yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından ağır hasar gören binalara yönelik yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespitlerinde, ilçe genelinde bin 153 yapının ağır hasarlı olduğu ve yıkım kararı alındığı belirlendi.

AFAD koordinasyonunda sürdürülen süreçte, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan yapılardan 800'den fazlası kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binalardan çıkan enkaz, iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla döküm sahalarına taşınarak çevre temizliği sağlanıyor.

Yetkililer, kalan riskli yapıların da belirlenen takvim doğrultusunda yıkılacağını, çalışmaların titizlikle ve güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğünü kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
