Sındırgı'da Kaza: Otomobil Kanala Uçtu, 2 Yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu; 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşenur Ç. yönetimindeki 35 SEU 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı