Haberler

Sındırgı'da Kaza: Otomobil Kanala Uçtu, 2 Yaralı

Sındırgı'da Kaza: Otomobil Kanala Uçtu, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Ayşenur Ç. yönetimindeki 35 SEU 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu; 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşenur Ç. yönetimindeki 35 SEU 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü bomba
5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu

Bu görüntüler buzdağının görünen kısmı: Beni fuhşa zorluyordu
Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı
Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaştı gibi

Fındık hasadı başladı, haberler kötü: Çotanakların yarısı boş

Dünya lideri olduğumuz üründe hasat kötü başladı: Yarısı boş
Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu

Gözyaşlarını zor tuttu! Devrim'in acı günü