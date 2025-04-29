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Sincap Satışı Yapan Şahıs Yakalandı, 30 Bin TL Ceza Kesildi

Sincap Satışı Yapan Şahıs Yakalandı, 30 Bin TL Ceza Kesildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde koruma altındaki iki sincabı satmaya çalışan bir şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsa 30 bin TL idari para cezası uygulandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 sincabı satmaya çalışan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 30 bin TL ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında bulunan sincapların satılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon da şüpheli yakalandı, 2 sincap ise koruma altına aldı.

Şüpheliye 30 bin TL idari para cezası kesildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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