Ankara'da sünnet konvoyu trafiği felç etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde sünnet düğünü konvoyu, sürücüler ile konvoydakiler arasında gergin anlar yaşanmasına sebep oldu.

Sincan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir sünnet düğünü konvoyu, yolu tamamen kapatarak trafiği aksattı. Çevredeki diğer sürücülerin korna basarak duruma tepki gösterdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yolun kapatılması nedeniyle sürücüler ile konvoydakiler arasında gergin anlar yaşanırken, caddede kısa süreli bir arbede ve kavga çıktığı da iddia edildi.

Çevre sakinleri, bu tür sorumsuz davranışların hem trafiği tehlikeye düşürdüğünü hem de mahalle huzurunu bozduğunu belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı