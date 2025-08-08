Sincan'da Sefo Konseri Öncesi Kavga
İddialara göre, Sincan'da düzenlenecek olan Sefo konserinden önce alkollü olan iki grup arasında kavga çıktı. Bazı kişiler yumruklarla birbirine saldırdı, çevredeki seyirciler araya girmeye çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırılırdı. Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, konser alanında güvenlik önlemleri artırıldı. - ANKARA
