Sincan'da Sefo Konseri Öncesi Kavga

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Sefo konseri öncesinde iki grup arasında alkollü kavga çıktı. Zabıta ekipleri kavgaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Sefo konseri öncesi iki grup arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırdı.

İddialara göre, Sincan'da düzenlenecek olan Sefo konserinden önce alkollü olan iki grup arasında kavga çıktı. Bazı kişiler yumruklarla birbirine saldırdı, çevredeki seyirciler araya girmeye çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırılırdı. Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, konser alanında güvenlik önlemleri artırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı 40. saniyede penaltı bekledi

Çok tartışılıyor! 40. saniyede penaltı beklediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.