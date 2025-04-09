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Sincan'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitenin otoparkında park halinde duran motosikleti çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir sitenin otoparkında park halinde duran ve Ayşe Gökgöz'e ait olan 06 BEF 938 plakalı motosiklet çalındı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Ayşe Gökgöz'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından Ayşe Gökgöz'ün ifadesi alındı. Gökgöz, ifadesinde motoru çalan şahsı oğlu Berat Gökgöz'ün tanıdığını belirtti. Şahıs Mert Ölmez'den şikayetçi olduğunu kaydeden Gökgöz, motosiklet bulunduğunda trafik cezası yazılması ya da motorun hasarlı olması durumunda zararının giderilmesi istediğini aktardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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