Ankara'da dengesini kaybeden motokurye yola savruldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolünü kaybederek yola savrulan motokurye yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden motokurye düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı