Sincan'da Havai Fişek Ateşleyen Sürücüye 27 Bin Lira Ceza

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin içinde havai fişek ateşleyen şahsa, 27 bin 557 lira para cezası uygulandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içinde havai fişek ateşleyen T.Ç. isimli şahıs yakalanarak mahkemeye çıkartıldı. T.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay esnasında T.Ç.'nin yanında bulunan A.Ö.K.'nin ise daha sonra yakalanarak adli mercilere sevk edileceği kaydedildi. Sürücü A.Ö.K.'ye 27 bin 557 lira para cezası uygulanmasının yanı sıra sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Ayrıca, sürücü A.Ö.K.'nin ilgili sağlık kuruluşuna psikoteknik için sevk edildiği öğrenildi. - ANKARA