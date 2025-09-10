Haberler

Sincan'da Eşiyle Tartışan Adam, Eşini Vurup İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, A.M. isimli bir kişi eşi Z.M. ile tartıştıktan sonra onu vurup intihar etti. Olay, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği noktada hayatlarını kaybeden çift ile sonuçlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, eşini vurduktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yeniçimşit Mahallesi Kümeevleri'nde meydana geldi. A.M. ile karısı Z.M. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.M. evde bulunan tüfek ile önce karısı Z.M.'yi vurdu, ardından ise aynı silahla intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.M. ve Z.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

