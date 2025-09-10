Sincan'da Çöp Yığınında Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde çıkan çöp yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Törekent semtinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir çöp yığınında yangın çıkması sonucu vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA