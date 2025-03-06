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Simit Yutma Kazasında 4 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Simit Yutma Kazasında 4 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, simit yerken nefes borusuna kaçan bir kişi hastaneye yetiştirilmeden hayatını kaybetti. Olay, 4 arkadaşın test amaçlı geldikleri köyde meydana geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yediği simit nefes borusuna kaçan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çandırlar köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük'te arızası onarılan suv tipi otomobili test etmek amacıyla köye gelen 4 arkadaştan Hasan Erarslan, satın aldığı simidi yemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan adam yere yığıldı. Erarslan, arkadaşları tarafından araçla hastaneye götürülürken, ihbarda bulundukları sağlık ekipleriyle yolda karşılaştılar. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Erarslan kurtarılamadı. Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası Erarslan'ın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınıp memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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