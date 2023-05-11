Simav Eğirler köyünde 1,5 yılda 4 kişi çeşitli kazalarda hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesi Eğirler köyünde meydana gelen traktör kazasında Ali Kazak'ın hayatını kaybetmesiyle 1,5 yılda meydana gelen çeşitli kazalarda hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 4'e çıktı.

Simav'a bağlı 200 nüfuslu orman köyü Eğirler'de son olarak meydana gelen traktör kazasında 27 yaşındaki Ali Kazak, köyün ormanlık alanından traktörle evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Eğirler Köyünde ve Simav'da 26 Şubat 2022 tarihinde Sinan Bulut, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Eylül 2022 tarihinde bir başka kazada ise, yakınlarının düğünü için gittikleri Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren Eğirler Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Karaca ve kuzeni İsmail Karaca (14) boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. - KÜTAHYA