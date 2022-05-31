Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor - Haberler

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Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Simav ilçesi Akdağ beldesindeki evinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası, yüzde 53 engelli 42 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'ın bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesi Akdağ beldesindeki evinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası, yüzde 53 engelli 42 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'ın bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Cevizlik Mahallesi'nde oturan epilepsi hastası, yüzde 53 engelli 42 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'dan, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Çalışkan'ın ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve köylülerden oluşan ekip tarafından Hüseyin Çalışkan'ı bulmak amacıyla köy içinde ve kırsal alanda arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, arama çalışmalarının Akdağ Beldesinin kırsal kesimlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Çalışkan Epilepsi Kütahya Engelli 3. Sayfa Haberler

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