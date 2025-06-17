Silopi'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Başköy köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada Asker Yılmazer (32) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralamıştı. Olayla ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK