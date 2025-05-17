Silopi'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Silopi'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 27 yaşındaki Agit Özdemir'den 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi, güvenlik güçlerine başvurup kayıp ihbarında bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor.

Silopi ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve dönüşte sigara alacağını söyleyerek ailesinden ayrılan 27 yaşındaki Agit Özdemir'den 3 gündür haber alınamıyor. Endişeli aile, tüm başvuruları yaparak çocuklarını arıyor. Silopi ilçesine bağlı Çiftlikköy'de ikamet eden tır şoförü Agit Özdemir, 15 Mayıs Perşembe günü saat 10: 00 sularında göğüs ağrısı şikayetiyle ailesiyle birlikte Silopi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki tetkik ve kontrollerin ardından ailesiyle birlikte araçla eve dönen Özdemir, Yenişehir Mahallesi civarında sigara almak için araçtan indi. O andan itibaren kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile, akşam saatlerine kadar mahallede ve çevrede yaptığı tüm aramalarda herhangi bir iz bulamayınca güvenlik güçlerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Aradan geçen 3 güne rağmen Özdemir'den hala haber alınamıyor.

Bugün Silopi Sanat Sokağı'nda toplanan Agit Özdemir'in ailesi ve yakınları açıklama yaptı. Yetkililere çağrıda bulunan aile, güvenlik kameralarının incelenmesini, telefon sinyal bilgilerinin araştırılmasını ve tüm imkanların seferber edilmesini talep etti. Kayıp gencin hayatından endişe eden aile, vatandaşlardan da gören ya da duyanların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini istedi. Aile adına açıklama yapan Agit Özdemir'in kuzeni Yusuf Özdemir, "Biz hastaneye giderken tahliller falan çektik. Eve gelmeye çalışırken bir mahallede arabadan indi kendime sigara su alayım derken biz bu çocuğu kaybettik 26-27 yaşlarında ismi Agit Özdemir o saatten beri haber alamıyoruz. Telefonları kapalı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Sadece aniden benim göğsüm ve koltuk altım ağrıyor dedi. O şikayetten hastaneye götürdük. Biz mahalleyi de biraz gezdik bulamadık. ve 3 gündür tüm Çiftlikköy seferberdir, arıyoruz bulamıyoruz. Yetkililerden ricamız kamera kayıtları ve telefon sinyalleri üzerinden bir iz bulmalarını istiyoruz. Şüphelendiğimiz bir durum yok" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.