Silopi'de İş Kazası: Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırdaki yakıt tankı indirilirken vincin halatının kopması sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silopi ilçesinde cuma günü meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Cemal Cengiz (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, cuma günü Silopi ilçesinde meydana geldi. Bir yakıt istasyonunda tır dorsesi içerisinde bulunan yakıt tankı indirilirken, vincin halatının kopması sonucu tank yere düştü. O sırada tankerin üzerinde bulunan H.C. hafif yaralanırken Cemal Cengiz ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cemal Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Cemal Cengiz'in, Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK