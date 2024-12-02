Silopi'de Elektrik Panosunda Patlama: Korku Dolu Anlar
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik'e ait bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Havai fişekleri andıran patlama, cep telefonlarıyla kaydedildi ve afet bölgesine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Dicle Elektrik panosunda patlama
Silopi'de elektrik panosu havai fişekler gibi patladı
Patlama korku dolu anlara neden oldu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik'e ait bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Havai fişek gösterisini andıran patlama korku dolu anlar yaşatırken o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Silopi ilçesi Ofis Mahallesi 30. Cadde'de bulunan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladık. Yangın kısa sürede trafoda patlamalara neden oldu. Trafoda meydana gelen patlamalar sırasında kıvılcımlar mahallede korkuya neden oldu. Trafoda meydana gelen patlamalar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaşların olayı ihbar etmesi ile birlikte bölgeye itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri yönlendirildi.
Patlama nedeni ile Ofis Mahallesinde uzun bir süre elektrik kesintisi meydana geldi.