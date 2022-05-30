Silopi'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silopi'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Silopi'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'ndeki hayırseverler tarafından yaptırılan cami inşaatında kalıpçı olarak çalışan 7 çocuk babası 51 yaşındaki İsmail Karal, malzeme taşımı esnasında yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karal'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnşaat Şırnak Dicle 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title