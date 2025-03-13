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Silopi'de Cinayet Şüphesiyle Nefes Kesen Kovalamaca

Silopi'de Cinayet Şüphesiyle Nefes Kesen Kovalamaca
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Silopi ilçesinde cinayet işlemek amacıyla gelen iki şüpheli, polis ekipleriyle giriştikleri kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay, ihbar sonrası polis tarafından anında müdahale ile sonuçlandı.

Silopi ilçesinde Şırnak merkeze cinayet işlemek için gelen iki şahısın içerisinde bulunduğu araç ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesinde şehir merkezin cinayet işlemek için gelen S.K ve B.B. hakkında ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin içinde olduğu aracı Gazi Caddesinde tespit etti. Ekipleri fark eden şüpheliler ile polis arasında nefes kesen kovalamaca başladı.

Cizre Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisi, aracın önüne atlayarak durdu. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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