Silopi'de cami avlusunda terk edilmiş bebek bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

Yenişehir Mahallesi'nde Ahmed-i Hani Camii avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yeni doğmuş kız bebeğin soğuktan etkilendiğini belirledi. Bebek, Silopi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayla inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK