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Silopi'de cami avlusunda terk edilmiş bebek bulundu

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ahmed-i Hani Camii avlusunda çanta içerisinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından soğuktan etkilenmemesi için hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

Yenişehir Mahallesi'nde Ahmed-i Hani Camii avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yeni doğmuş kız bebeğin soğuktan etkilendiğini belirledi. Bebek, Silopi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayla inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Bebek Hani İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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