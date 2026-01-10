Haberler

Silivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti

Silivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti
Silivri Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çırakların dikkatli davranışı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni, iş yerinde açık unutulan UFO tipi ısıtıcı olarak belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Silivri Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çırakların dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çıraklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yapılan ilk incelemelerde, iş yerinde açık unutulan UFO tipi ısıtıcının yangına neden olduğu belirlendi. Yangının çıraklar tarafından erken fark edilmesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çalışkan'dan sanayi esnafına uyarı

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, yangından etkilenen iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan, sanayi esnafına özellikle ısıtıcılar ve elektrikli cihazların kullanımı konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - İSTANBUL

